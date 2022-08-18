Гвінеєць залишиться у мерсісайдському клубі.
Юрген Клопп і Набі Кейта, getty images
18 серпня 2022, 14:51
Півзахисник Набі Кейта не залишить Ліверпуль цього літа, повідомляє Goal.
За інформацією джерела, мерсисайдці мають намір зберегти півзахисника у складі на тлі чуток про його незадоволення малою кількістю ігрового часу.
Раніше повідомлялося, що сторони припинили переговори щодо продовження контракту, який спливає влітку наступного року. Однак зараз стверджується, що переговори між клубом і Бьорном Беземером, які представляють інтереси півзахисника, продовжуються.
Минулого сезону Набі Кейта провів за Ліверпуль 40 поєдинків, у яких забив 4 голи і віддав 3 асисти.