Англія

Гвінеєць залишиться у мерсісайдському клубі.

Півзахисник Набі Кейта не залишить Ліверпуль цього літа, повідомляє Goal.

За інформацією джерела, мерсисайдці мають намір зберегти півзахисника у складі на тлі чуток про його незадоволення малою кількістю ігрового часу.

Раніше повідомлялося, що сторони припинили переговори щодо продовження контракту, який спливає влітку наступного року. Однак зараз стверджується, що переговори між клубом і Бьорном Беземером, які представляють інтереси півзахисника, продовжуються.

Минулого сезону Набі Кейта провів за Ліверпуль 40 поєдинків, у яких забив 4 голи і віддав 3 асисти.