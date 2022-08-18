Англія

Клуб готовий платити космічні гроші за футболіста.

У рамках АПЛ може відбутися гучний трансфер між Ноттінгем Форест та Вулвергемптоном. Новачки АПЛ дуже хочуть підписати півзахисника "вулвз" Моргана Гіббса-Вайта у літнє трансферне вікно.

Відомо, що сума трансферу, якщо він все ж відбудеться, становитиме 52 мільйони євро. Це разом із бонусами.

Форест заплатить початковий внесок, який, як вважають, буде не меньше 30 мільйонів євро.

22-річний футболіст вже прибув на базу Форест та проходить медогляд. Він добре знайомий з головним тренером клубу Стівом Купером. Вони працювали разом у Суонсі.

Ноттінгем ціле літо виявляв рішучість отримати Гіббса-Вайта, щоб зробити його ключовою фігурою у своїй команді після повернення у вищий дивізіон.

На рахунку молодого хавбека 88 матчів за Вулвергемптон, три голи та один асист.