Захисник може перебратися до АПЛ.
Сержіньйо Дест, getty images
18 серпня 2022, 21:48
Манчестер Юнайтед продовжує працювати над посиленням оборонної лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport, "червоні дияволи" знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо американського захисника.
Джерело стверджує, що перехід Сержіньо Деста обійдеться "червоним дияволам" у суму близько 20 мільйонів євро.
Минулого сезону Джанні Дест провів 31 поєдинок на клубному рівні, відзначившись трьома результативними передачами.
Нагадаємо, що Барселоні потрібно продати де Йонга чи Обамеянга, Депая та Деста, щоб підписати Бернарду Сілву