Іспанія

Клуб не має можливості без трансферів "на вихід" здійснити купівлю.

Каталонська Барселона все ще націлена на підписання вінгера Манчестер Сіті та збірної Португалії Бернарду Сілви.

Англійський клуб не став дріб'язуватися, і вирішив виставити цінник на португальця у розмірі 100 мільйонів євро.

Але Барселона не має можливості без трансферів "на вихід" придбати цього футболіста через брак коштів у бюджеті.

Отже, їм потрібно продати або Френкі де Йонга, або одразу трьох виконавців: Пьєр-Емеріка-Обамеянга, Сержіньйо Деста та Мемфіса Депая.

Нагадаємо, що основними претендентами на де Йонга є Манчестер Юнайтед та Челсі. Обамеянга теж лондонський клуб бажає бачити у свої рядах.

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