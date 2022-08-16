Клуб не має можливості без трансферів "на вихід" здійснити купівлю.
Жоан Лапорта, Gettyc images
16 серпня 2022, 15:25
Каталонська Барселона все ще націлена на підписання вінгера Манчестер Сіті та збірної Португалії Бернарду Сілви.
Англійський клуб не став дріб'язуватися, і вирішив виставити цінник на португальця у розмірі 100 мільйонів євро.
Але Барселона не має можливості без трансферів "на вихід" придбати цього футболіста через брак коштів у бюджеті.
Отже, їм потрібно продати або Френкі де Йонга, або одразу трьох виконавців: Пьєр-Емеріка-Обамеянга, Сержіньйо Деста та Мемфіса Депая.
Нагадаємо, що основними претендентами на де Йонга є Манчестер Юнайтед та Челсі. Обамеянга теж лондонський клуб бажає бачити у свої рядах.
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