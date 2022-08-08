Німеччина

34-річний футболіст замінить на Алле, який вибув на невизначений термін.

Антоні Модест продовжить кар'єру у Борусії Дортмунд, повідомив офіційний сайт німецької команди.

34-річний футболіст підписав контракт на рік. Він має замінити новачка команди Себастьяна Алле, у якого виявили пухлину яєчка.

За чутками, Кельн за свого футболіста отримає п'ять мільйонів євро.

Минулого сезону форвард забив 23 голи і зробив 4 результативні передачі у 35 матчах за Кельн у всіх турнірах.