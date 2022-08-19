Англія

Португальський нападник навряд чи покине команду.

Трансферна епопея з відходом Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед у поточне літнє трансферне вікно близька до завершення.

Як повідомляє видання CBS Sports, португальський нападник залишився незадоволеним слабкою роботою "червоних дияволів" при посиленні складу, а також стилем Тен Хага.

Роналду не сподобалося, що тренер змусив його бігати в рамках покарання після поразки від Брентфорда. Кріштіану вважає, що це тактика "шкільного вчителя". Португалець та кілька інших гравців вважають, що це підриває атмосферу у команді.

Джерело стверджує, що між клубом та Роналду немає жодних серйозних проблем. Кріштіану збирається залишитися і сподівається бути у чудовій формі до чемпіонату світу в Катарі.

Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, куди хотів би перейти Роналду, але там на нього не чекають.