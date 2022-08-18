Однак там на нього не чекають.
Кріштіану Роналду, getty images
18 серпня 2022, 19:29
Кріштіану Роналду продовжує розглядати різні варіанти розвитку кар'єри у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Bild, португальський нападник хотів би перейти до дортмундської Борусії.
Стверджується, що в німецькому клубі на зіркового футболіста не чекають — агент Роналду Жорже Мендеш отримав відмову.
У Борусії вважають, що Кріштіану надто віковий гравець, щоб стати новачком команди.
Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.
Нагадаємо, що раніше американська футболістка жорстко потролила Роналду — дівчина зачепила за живе.