Німеччина

Однак там на нього не чекають.

Кріштіану Роналду продовжує розглядати різні варіанти розвитку кар'єри у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Bild, португальський нападник хотів би перейти до дортмундської Борусії.

Стверджується, що в німецькому клубі на зіркового футболіста не чекають — агент Роналду Жорже Мендеш отримав відмову.

У Борусії вважають, що Кріштіану надто віковий гравець, щоб стати новачком команди.

Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.

Нагадаємо, що раніше американська футболістка жорстко потролила Роналду — дівчина зачепила за живе.