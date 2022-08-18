Англія

Американка підколола Кріштіану Роналду.

Футболістка ірландського Шелбурна Хізер О’Рейлі на своїй сторінці у Twitter пожартувала над нападником Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

"Збираюся зіграти у Лізі чемпіонів у 37 років, а Роналду – ні", – написала О’Рейлі.

Роналду намагається залишити МЮ до закінчення трансферного дедлайну та перейти в команду, яка зіграє у Лізі чемпіонів. МЮ цього сезону задовольняється виступом у Лізі Європи.

Нагадаємо, головний тренер "манкуніанців" Ерік Тен Гаг готовий відпустити зіркового 37-річного португальця.