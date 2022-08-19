Англія

Клуби все ще ведуть перемовини по футболісту.

ПСЖ та Евертон все ще не можуть домовитись по переходу півзахисника Ідрісса Гує.

Справа у тому, що ПСЖ бажає отримати компенсацію за вікового футболіста, а не відпускати його безкоштовно. Про це пише RMC Sport.

Хавбек, у свою чергу, вже погодив своє повернення в Евертон та очікував, що парижани не будуть просити грошей в англійського клубу, щоб сам футболіст отримав підписний бонус.

Евертон у найближчий час планує запропонувати ПСЖ 10 мільйонів євро з гравця, якого продавали у 2019 році за 30 мільйонів.

На рахунку 32-річного Гує у минулому сезоні 33 матчі за паризький клуб в усіх змаганнях, чотири голи та один асист.