Англія

Керманич Ман Сіті попросив ставити запитання лише щодо його команди.

Напередодні старту третього туру англійської Прем'єр-ліги головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола відвідав пресконференцію, під час якої у нього запитали думку щодо ненайкращого старту сезону для головного конкурента його команди на внутрішній арені останніх років — Ліверпуля.

Підопічні Юргена Клоппа стартували з двох нічиїх з Фулгемом та Крістал Пелес, проте керманич Сіті відмовився коментувати форму мерсисайдців, які наразі займають 12-те місце в таблиці АПЛ.

"Це не пресконференція когось з представників Ліверпуля, тому питання не за адресою Ліверпуль — це не моя справа. Я відповідаю за Манчестер Сіті. Я не знаю, що там в Ліверпулі. Ми повинні зосередитися на тому, що повинні зробити самі", — цитує слова Гвардіоли Sky Sports.

Нагадаємо, що в третьому турі на Манчестер Сіті чекає гостьова зустріч з Ньюкасл Юнайтед. Матч відбудеться 21 серпня о 18.30. Ліверпуль, у свою чергу, у понеділок закриє тур поєдинком із Манчестер Юнайтед.