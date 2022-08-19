Англія

Колись перспективний англієць може вирушити до Туреччини.

Останнім часом авторитетні ЗМІ та інсайдери пов'язували атакуючого півзахисника Евертона Деле Аллі з ймовірним переходом до турецького Бешикташа.

Повідомлялося, що клуби домовилися щодо умов цього трансферу, але останнє рішення залишається за самим гравцем.

Головний тренер Евертона Френк Лемпард підтвердив, що Бешикташ зацікавлений у підписанні Аллі.

"Є інтерес до Деле, тому про це стало відомо. Ми розглянули промозицію, але це має бути правильна історія для всіх сторін. Я думаю, ми повинні просто поважати той факт, що це його власна кар'єра", — цитує слова Лемпарда журналіст Фабріціо Романо.

Минулого сезону Аллі провів на клубному рівні 29 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.