Англія

Керманич Челсі заробив червону картку після завершення минулої поєдинки АПЛ проти Тоттенгема.

Другий тур англійської Прем'єр-ліги, який пройшов минулими вихідними, найбільше запам'ятався усією не лише розгромною поразкою Манчестер Юнайтед від Брентфорда, а й розпалом пристрастей у центральному матчі між Челсі та Тоттенгемом.

Під час того лондонського дербі конфлікт стався між головними тренерами команд: Томасом Тухелем та Антоніо Конте, які продовжили з'ясовувати стосунки і після фінального свистка, за що отримали за червоною карткою.

Головний тренер Лідс Юнайтед Джессі Марш, команда якого в наступному матчі зустрінеться з Челсі, висловив сподівання, що його суперника буде позбавлено підтримки свого головного тренера безпосередньо на полі під час їхнього поєдинку.

"Я буду розчарований, якщо вони дозволять Тухелю перебувати на боковій лінії поля під час нашого матчу", — цитує слова Джессі Марша Sky Sports.

Нагадаємо, матч Лідса проти Челсі відбудеться у неділю, 21 серпня, о 16:00 за київським часом. На нашому сайті вже є загальний анонс третього туру АПЛ.