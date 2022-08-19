Англія

Італієць відбувся штрафом.

Головний тренер Челсі Томас Тухель та коуч Тоттенгема Антоніо Конте дізналися покарання за сутичку після матчу другого туру АПЛ. Нагадаємо, лондонське дербі закінчилося з рахунком 2:2.

Німця дискваліфікували на 1 матч. Також він має заплатити штраф у розмірі 35 тисяч фунтів. Однак дискваліфікацію Тухеля відкладено до отримання повного письмового пояснення такого рішення. Таким чином, фахівець буде присутній на матчі з Лідсом. Нагадаємо, матч Лідса проти Челсі відбудеться у неділю, 21 серпня, о 16:00 за київським часом. На нашому сайті вже є загальний анонс третього туру АПЛ.

Його колегу Антоніо Конте оштрафовано на 15 тисяч фунтів.