Англія

Екс-гравець Реала попрощався з клубом.

Напередодні стало відомо, що англійський Манчестер Юнайтед вдало завершив перемовини щодо підписання контракту з півзахисником мадридського Реала Каземіро.

30-річний виконавець, який виступав у складі "вершкових" із моменту переходу до складу Кастільї в 2013 році, із урахуванням періоду річної оренди в португальському Порту, не міг не висловити подяку клубу за проведений час.

"Я пережив найбільш захоплюючу історію з тих, які тільки міг уявити. Я сподіваюся одного дня повернутися в клуб, що завжди буде моїм домом.

Ні в одній із тисячі життів я не зможу зрадити Реал. Дякую за все те, що ти дав мені. Назавжди… Hala Madrid!", — написав на своїй сторінці в соціальній мережі бразилець.

Загалом у складі Реалу Каземіро відіграв 336 матчів, забивши 31 м’яч та віддавши 29 гольових передач.