Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Евертон та Ноттінгем Форест.
Віталій Миколенко, Getty Images
20 серпня 2022, 16:30
Розвиток подій у рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги продовжиться матчем на Гудісон Парк, у якому Евертон прийматиме Ноттінгем Форест.
Франк Лампард, після поразки від бірмінгемської Астон Вілли (1:2), вирішив використати Рондона на правому фланзі атаки. Віталій Миколенко ще один матч із початку сезону відіграє з перших хвилин.
Стівен Купер, на тлі перемоги над лондонським Вест Гемом (1:0), залучив до стартового складу Кука в центр трійки центральних захисників.
Евертон: Пікфорд — Голгейт, Коуді, Тарковські — Паттерсон, Девіс, Івобі, Миколенко — Рондон, Гордон, Грей.
Запасні: Бегович, Кін, Коумлан, Вінагре, Аллан, Макніл, Онана, Аллі, Гбамен.
Запасні: Геннессі, Бьянкон, Куяте, Фройлер, Гіббс-Вайт, Ятес, Денніс, Саррідж, Майтен.
Ноттінгем Форетс: Гендерсон — Воролл, Кук, МакКенна — Вільямс, Мангаля, О’Браєн, Тоффоло — Лінгард — Джонсон, Авонії.
Гра Евертон — Ноттінгем Форетс почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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