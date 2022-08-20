Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Евертон та Ноттінгем Форест.

Розвиток подій у рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги продовжиться матчем на Гудісон Парк, у якому Евертон прийматиме Ноттінгем Форест.

Франк Лампард, після поразки від бірмінгемської Астон Вілли (1:2), вирішив використати Рондона на правому фланзі атаки. Віталій Миколенко ще один матч із початку сезону відіграє з перших хвилин.

Стівен Купер, на тлі перемоги над лондонським Вест Гемом (1:0), залучив до стартового складу Кука в центр трійки центральних захисників.

Евертон: Пікфорд — Голгейт, Коуді, Тарковські — Паттерсон, Девіс, Івобі, Миколенко — Рондон, Гордон, Грей.

Запасні: Бегович, Кін, Коумлан, Вінагре, Аллан, Макніл, Онана, Аллі, Гбамен.



Ноттінгем Форетс: Гендерсон — Воролл, Кук, МакКенна — Вільямс, Мангаля, О’Браєн, Тоффоло — Лінгард — Джонсон, Авонії.