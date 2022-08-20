До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Англії.
Тоттенгем - Вулвергемптон, getty images
20 серпня 2022, 17:57
У першому матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем здобув мінімальну перемогу над Вулвергемптоном.
Команда Антоніо Конте загалом контролювала гру, але зуміла записати у свій актив три очки завдяки лише одному голу Гаррі Кейна у другому таймі.
Огляд матчу:
*якщо відео не відображається на сайті, потрібно перейти безпосередньо на YouTube
Тоттенгем — Вулвергемптон 1:0
Гол: Кейн, 64
Тоттенгем: Льоріс – Санчес, Дайєр, Девіс – Емерсон, Гейб'єрг, Бентанкур, Перішич (Сессеньон 76) – Кулусевскі (Біссума 86), Кейн, Сон (Рішарлісон 76)
Вулвергемптон: Са – Кілман, Коллінз, Хонні – Аїт-Нурі (Семеду 71), Моутіньйо (Дендокер 58), Невеш, Нуньєш, Нету (Траоре 71) – Гедеш (Хван 81), Поденсе (Хіменес 59)
Попередження: Гейб'єрг, Кейн – Аїт-Нурі, Коллінз