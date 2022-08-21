Англія

Крістал Пелес натомість залишився ні з чим.

За підсумками попереднього розіграшу англійської Прем’єр-ліги Вотфорд був змушений залишити "елітний" дивізіон, що завдало болючого удару по спроможності "шершнів" зберігати у власному складі коштовних гравців.

Зокрема, ідеться про сенегальського нападника Ісмаїлу Сарра, який ще за більш удалих часів для команди був однією з трансферних цілей Манчестер Юнайтед.

Із того моменту вже минуло багато часу, і наразі претенденти на 24-річного виконавця мають менш гучні імена — Крістал Пелес під час поточної трансферної кампанія виявляв бажання отримати цього гравця до власного складу.

Однак зрештою, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, у гонитві за Сарром усіх випередила бірмінгемська Астон Вілла з пропозицією в 25 млн євро + 3 млн євро різноманітних бонусів.

Клуби вже досягли попередньої домовленості, і наразі триває узгодження умов особистого контракту гравця.

У новому сезоні на рахунку Ісмаїли гол та гольовий пас у трьох зіграних матчах — половина результативних дій команди за цей період.