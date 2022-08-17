Англія

Гравець навряд чи хоче грати в Чемпіоншипі на тлі вдалого сезону.

За підсумками своїх виступів у попередньому розіграші англійської Прем’єр-ліги Вотфорд був змушений попрощатись із участю в "елітній" першості, після чого для команди гостро постала ціла низка кадрових питань.

Зокрема, "шершні" мають найближчим часом вирішити долю свого сенегальського нападника Ісмаїли Сарра, який за попередній рік відзначився п’ятьма голами та двома гольовими передачами в 22 зіграних матчах.

При цьому ще два роки тому Вотфорд хотів отримати за свого виконавця 45 млн євро, і тоді ним усерйоз цікавився Манчестер Юнайтед.

Однак під час поточного трансферного вікна вимоги "шершнів" будуть трохи скромнішими — Transfermarkt оцінює вартість виконавця на рівні 27 млн євро, а безпосередній інтерес до нього виявляє Крістал Пелес.

Повідомляється, що перемовини між клубами ще тривають, а власне футболіст тим часом був вимушений пропустити останню гру своєї команди, проти Бірмінгема (1:1), через пошкодження.

Зауважимо, що в поточному сезоні дві гольових дії Сарра в трьох матчах (гол + гольовий пас) забезпечили половину голів його команди.