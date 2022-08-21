Англія

Трансферне вікно для новачків АПЛ у самому розпалі.

За підсумками виступів у попередньому розіграші Чемпіоншипу, Ноттінгем Форест отримав право брати участь у англійській Прем’єр-лізі в поточному сезоні, після чого розпочалась кропітка праця з укомплектування складу збоку "лісників".

Вони вже здійснили чимало придбань, витративши загалом приблизно 150 млн євро, проте до закриття літнього трансферного вікна не планують зупинятись у пошуках якісного підсилення.

Зокрема, напередодні з’явилась інформація, що Ноттінгем хоче підписати ще одного гравця бергамаської Аталанти, на додачу до Ремо Фройлера, який долучився до складу команди кількома тижнями раніше.

Однак Ганса Гатебура, про якого йшлось у цьому контексті, найближчим часом у АПЛ не буде. Так само як і захисника мадридського Реалу Альваро Одріосоли, за яким також начебто почали полювання представники Форест.

Проте, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, "лісникам" найближчим часом може знадобитись новий центральний захисник, і клуб уже має на увазі одного гідного претендента.

31-річний івуарійський гравець Вулвергемптона Віллі Болі може найближчим часом перейти до складу новачків АПЛ, про що вони зараз домовляються з "вовками".

Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 6 млн євро.

За минулий сезон він відіграв усього 11 матчів.