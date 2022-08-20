Англія

У даному випадку мова йде не про Маліновського.

Нідерландський правий захисник Аталанти Ханс Хатебур може перейти до Ноттінгем Форест, повідомляє відомий італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Вірогідність цього трансфера стала можливою після підписання бергамасками французького футболіста Брендона Соппі з Удінезе, який грає на тій же позиції. Наразі журналіст не повідомляє, мова йде про оренду чи повноцінний трансфер Хатебура.

Нагадаємо, раніше лісники підписали іншого гравця "Богині" — Ремо Фройлера. Також новачок АПЛ може підсилитися українським хавбеком Русланом Маліновським.