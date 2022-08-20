У даному випадку мова йде не про Маліновського.
Ханс Хатебур, Getty Images
20 серпня 2022, 19:33
Нідерландський правий захисник Аталанти Ханс Хатебур може перейти до Ноттінгем Форест, повідомляє відомий італійський інсайдер Ніколо Скіра.
Вірогідність цього трансфера стала можливою після підписання бергамасками французького футболіста Брендона Соппі з Удінезе, який грає на тій же позиції. Наразі журналіст не повідомляє, мова йде про оренду чи повноцінний трансфер Хатебура.
Нагадаємо, раніше лісники підписали іншого гравця "Богині" — Ремо Фройлера. Також новачок АПЛ може підсилитися українським хавбеком Русланом Маліновським.