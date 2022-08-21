Англія

"Червоні дияволи" узгодили з бразильським вінгером умови контракту.

Вінгер амстердамського Аякса Антоні продовжує бути однією з головних цілей Манчестер Юнайтед на трансферному ринку цього літа.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, "червоні дияволи" просунулися у переговорах з Аяксом щодо 22-річного бразильця.

З самим гравцем Юнайтед уже погодив умови особистого контракту – залишилося домовитися щодо фінансових умов трансферу з нідерландським грандом.

Минулого сезону Антоні провів 33 матчі, в яких забив 12 голів та віддав 10 асистів.

З'являлася інформація, що бразильський вінгер бойкотує тренування Аякса, щоб прискорити процес трансферу в МЮ.