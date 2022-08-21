Англія

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Англії.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги Лідс Юнайтед здобув розгромну перемогу над Челсі.

Команда Джессі Марша відправила у ворота фаворита три м'ячі, при цьому не дозволивши супернику фактично нічого протиставити в атакуючій фазі.

Огляд матчу:

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