До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Англії.
Лідс Юнайтед — Челсі, getty images
21 серпня 2022, 18:59
У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги Лідс Юнайтед здобув розгромну перемогу над Челсі.
Команда Джессі Марша відправила у ворота фаворита три м'ячі, при цьому не дозволивши супернику фактично нічого протиставити в атакуючій фазі.
Огляд матчу:
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Лідс Юнайтед — Челсі 3:0
Голи: Ааронсон, 33, Родріго, 37, Гаррісон, 69
Лідс Юнайтед: Мельє – Крістенсен, Кох, Льоренте, Стрейк – Рока (Форшоу 60), Адамс – Джеймс (Сіністерра 70), Ааронсон (Кліх 83), Гаррісон (Грінвуд 83) – Родріго (Гелхардт 83)
Челсі: Менді – Джеймс, Сілва, Кулібалі – Лофтус-Чік, Жоржіньо (Зієш 64), Маунт (Чілвелл 78), Галлахер (Пулішич 64), Кукурелья – Гавертц, Стерлінг (Аспїлікуета 87)
Попередження: Кулібалі, Стерлінг,
На 84-й хвилині Каліду Кулібалі (Челсі) отримав червону.