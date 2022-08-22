Англія

Бразилець буде дуже дорого коштувати англійській команді.

Криза англійського Манчестер Юнайтед на початку поточного сезону пов’язана, у тому числі, і з невпевненою трансферною кампанію, що її провів клуб цього літа.

"Червоні дияволи" лише нещодавно зробити гучне підписання, придбавши в мадридського Реала опорного півзахисника Каземіро, тоді як до цього команду майже за ті самі гроші (70 млн євро) поповнили центральний та фланговий захисника Лісандро Мартінес та Тайрелл Маласія відповідно, до яких на правах вільного агента долучився Крістіан Еріксен.

Однак найближчим часом команда Еріка тен Гага планує перевершити й ці витрати.

Юнайтед упродовж усієї кампанії полює за нападником амстердамського Аяксу Антоні, і навіть свого часу відмовлявся від власної зацікавленості в його послугах.

Проте невдалий старт сезону схиляє клуб до рішучих дій, однією з яких може стати виплата 90 млн євро нідерландському чемпіонові за його зіркового футболіста.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, 22-річний бразилець уже погодив умови особистого контракту з клубом із Манчестера, і тепер чекає на узгодження позицій сторін перемовин.

Уже на початку нового сезону гравець оформив два голи та дві гольові передачі в трьох матчах.