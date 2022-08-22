Англія

Англійський клуб хоче посилити оборону.

Фулгем продовжує роботу з посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Evening Standard, новачок елітного дивізіону чемпіонату Англії націлився на захисника Парі Сен-Жермен Лавіна Кюрзава.

Минулого сезону Кюрзава провів лише одну гру у всіх турнірах – у Суперкубку Франції проти Лілля, де зіграв на полі лише дев'ять хвилин.

Нагадаємо, що агент Клюйверта зустрілась з представниками Роми заради трансферу гравця до Фулгема.