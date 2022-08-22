Англійський клуб хоче посилити оборону.
Лавін Кюрзава, getty images
22 серпня 2022, 16:38
Фулгем продовжує роботу з посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Evening Standard, новачок елітного дивізіону чемпіонату Англії націлився на захисника Парі Сен-Жермен Лавіна Кюрзава.
Минулого сезону Кюрзава провів лише одну гру у всіх турнірах – у Суперкубку Франції проти Лілля, де зіграв на полі лише дев'ять хвилин.
Нагадаємо, що агент Клюйверта зустрілась з представниками Роми заради трансферу гравця до Фулгема.