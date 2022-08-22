Англія

Футболіст дав перше інтерв'ю у якості гравця МЮ.

Півзахисник Каземіро, якій офіційно став новачком Манчестер Юнайтед, прокоментував свій трнасфер з мадридського Реала.

"Можливість почати новий виклик у Манчестер Юнайтед і в Прем’єр-лізі надзвичайно цікава. За свою кар’єру я працював з багатьма чудовими менеджерами, і, зустрівшись з Еріком і почувши його ідеї, я не можу дочекатися тісної співпраці з ним, його командою та моїми новими товаришами в найближчі роки.

Я закінчую одну прекрасну подорож у Мадриді, а розпочинаю іншу в Манчестері, як завжди, сповнений рішучості вигравати футбольні матчі, вигравати трофеї та пишатися нашими вболівальниками, приносячи успіх цьому великому клубу.

Всі знають історію Манчестер Юнайтед, значення клубу в усьому світі і те, що він означає для його вболівальників. Представляти Юнайтед – це честь, і я готовий віддати все, щоб допомогти команді досягти наших амбіцій", — цитує бразильця прес-служба МЮ.

Нагадаємо, що Каземіро підписав чотирирічний контракт з Юнайтед — до літа 2026 року, з можливістю продовження його ще на один рік.