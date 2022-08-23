Англія

Тренер залишився задоволений грою своєї команди.

Після двох поразок поспіль на старті АПЛ, Манчестер Юнайтед вдома у третьому турі переграв Ліверпуль із рахунком 2:1.

Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг прокоментував перемогу своєї команди у принциповому поєдинку.

"Це тільки початок Прем'єр-ліги. Манчестер Юнайтед може грати набагато краще і небезпечніше. Можемо бути командою, виявляти свій дух, як це було сьогодні.

Я радий, що Маркус Рашфорд та Джейдон Санчо забили свої голи. Бруну також взяв на себе відповідальність, капітанська пов'язка його надихнула. Він виявив лідерські якості, як і Варан. Ці двоє хлопців зіграли велику роль у перемозі. Нам потрібно більше лідерів для того, щоби перемагати.

Я дуже задоволений нашою грою. Сказав хлопцям, що так треба грати у кожному матчі. Не лише проти Ліверпуля. Кожна гра в АПЛ важка, і потрібно виявляти свої якості завжди".

"У нас буде 50-60 матчів, ми вибиратимемо склад від матчу до матчу. Мені не потрібно зайвий раз говорити про Магуайра та Роналду. Це напрочуд чудові футболісти, які зроблять свій внесок у майбутньому, у тому числі в короткостроковій перспективі.

У нас потрібний склад, я в цьому переконаний. Але вікно ще не закрите, і нам необхідно мати на увазі не лише кількість, а й якість футболістів", — сказав тен Гаг.