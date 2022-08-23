Англія

Фахівець висловився щодо матчу на Олд Траффорд.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував поразку на виїзді від Манчестер Юнайтед у третьому турі АПЛ.

"МЮ розпочав матч дуже агресивно, тому було зрозуміло, що відбудеться далі. Вони грали краще спочатку і влучили у штангу на перших хвилинах. Тільки після пропущеного голу ми перехопили ініціативу та грали так, як і хотіли. Нам не щастило у певних ситуаціях. Мені хотілося б, щоб хлопці зрівняли рахунок до перерви.

Другий пропущений гол явно не допоміг нам, а після нашого м'яча гра стала сумбурною. На жаль, ми отримали не той результат, на який ми розраховували. Коли ми заспокоїлися, то завдали неймовірно багато ударів для такого матчу, для гри на Олд Траффорд. Однак необхідно використати більше таких моментів. У другому таймі Де Хеа здійснив фантастичний сейв".

"Ми грали далеко не ідеально, не були готові до 100%. Нам доводилося постійно шукати можливість відігратись, а це не те, чого хочеться. Стає важко, враховуючи вміння суперника контратакувати. З другим голом важко змиритися. Як на мене, там був офсайд. Але доведеться виходити з того, що маємо.

У нас непроста ситуація з погляду травм. У нас цього тижня було доступно 14-15 гравців, і тепер потрібно простежити за тим, щоб вони не отримали пошкоджень. Ми мали вигравати. Знаю, що це звучить безглуздо, але мені так здалося. Мене непокоїть наша ситуація, але як є – так є", — сказав Клопп.

Раніше перемогу Манчестер Юнайтед над Ліверпулем прокоментував і головний тренер господарів Ерік тен Гаг.