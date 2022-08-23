Англія 23 серпня 2022, 10:54 Челсі готовий заплатити 60 млн фунтів за Гордона "Сині" не полишають спроб підписати вінгера Евертона. Ентоні Гордон 23 серпня 2022, 10:54 Sky Sports повідомляє про те, що Челсі запропонував Евертону нову суму за Ентоні Гордона. "Сині" не полишають спроб підписати талановитого англійця та готові викласти за нього до 60 млн фунтів. Обидві сторони наразі лише ведуть перемовини без жодної конкретики. Минулого сезону Гордон провів 40 поєдинків у складі "ірисок" та забив в них 4 м'ячі. Нагадаємо, що Евертон відхилив першу пропозицію лондонців за Ентоні. Люди Ентоні Гордон Команди Евертон Челсі Джерела Sky Sports Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте