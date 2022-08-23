Англія

"Сині" не полишають спроб підписати вінгера Евертона.

Sky Sports повідомляє про те, що Челсі запропонував Евертону нову суму за Ентоні Гордона.

"Сині" не полишають спроб підписати талановитого англійця та готові викласти за нього до 60 млн фунтів.

Обидві сторони наразі лише ведуть перемовини без жодної конкретики.

Минулого сезону Гордон провів 40 поєдинків у складі "ірисок" та забив в них 4 м'ячі.

Нагадаємо, що Евертон відхилив першу пропозицію лондонців за Ентоні.