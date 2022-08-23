Челсі продовжує працювати над виявленням атакуючої лінії поля наприкінці літнього трансферного вікна.

Як повідомляє видання Sport.es, лондонський клуб розглядає кандидатуру нападаючого Альваро Морати.

За минулий сезон іспанський нападник в 48 матчах забив 12 голів та віддав дев’ять результативних передач.

Нагадаємо, що раніше Манчестер Юнайтед провів перші перемовини із агентом Морати щодо можливого трансферу. 