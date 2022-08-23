Іспанський нападник може повернутися до АПЛ.
Альваро Мората, getty images
23 серпня 2022, 18:29
Челсі продовжує працювати над виявленням атакуючої лінії поля наприкінці літнього трансферного вікна.
Як повідомляє видання Sport.es, лондонський клуб розглядає кандидатуру нападаючого Альваро Морати.
За минулий сезон іспанський нападник в 48 матчах забив 12 голів та віддав дев’ять результативних передач.
Нагадаємо, що раніше Манчестер Юнайтед провів перші перемовини із агентом Морати щодо можливого трансферу.