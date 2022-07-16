Италия

Форвард цікавий головному тренеру клубу.

Іспанський нападник Альваро Мората залишив туринський Ювентус влітку після того, як його оренда закінчилась.

Форвард повернувся до мадридського Атлетіко, але, вірогідно, це не остання його зупинка у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Sport.es, головний тренер "старої сеньйори" Массіміліано Аллегрі вважає за потрібним повернути Морату назад.

Наставник дуже цінує здатність Морати виконувати великий обсяг роботи на футбольному полі та у потрібний момент знаходити гольовий шанс.

У плани Дієго Сімеоне Мората не входить, але боси "матрасників" хочуть заробити на ньому 35 мільйонів євро.