Іспанія

Трансфер, який від самого початку викликав подив, близький до втілення в життя.

Іспанський центральний нападник Альваро Мората, права на якого належать мадридському Атлетіко, цього літа завершив черговий етап виступів у оренді в складі туринського Ювентуса, після чого повернувся до рідного клубу.

Однак перспективи 29-річного футболіста потрапити до стартового складу команди Дієго Сімеоне наразі викликають чимало запитань, тож разом із підготовкою до нового сезону гравець не забуває дивитись у бік інших клубів.

У цьому контексті несподіваного розвитку може отримати професійна кар’єра іспанця, до якого виявив інтерес англійський Манчестер Юнайтед, який розпочав виступи в новому сезоні АПЛ із двох сенсаційних поразок поспіль.

35 млн євро — саме стільки відмовився компенсувати "матрацникам" туринський Ювентус, після завершення оренди Морати.

Трохи більша сума — 35,5 млн євро — буде актуальною й для перемовин із Манчестер Юнайтед, головний тренер якого, Ерік тен Гаг шукає підсилення для лінії нападу власної команди.

За минулий сезон Мората в 48 матчах забив 12 голів та віддав дев’ять гольових передач.