Англія

Українського півзахисника клуб із Бергамо просто так не відпустить.

Доля українського півзахисника Руслана Маліновського в останній тиждень цьогорічної літньої трансферної кампанії буде залишатись відкритим питанням, оскільки гравець бергамаської Аталанти має неприхований конфлікт із головним тренером Джан П’єро Гасперіні, тому найближчим часом може змінити місце роботи.

На трансферному ринку існує суттєвий попит на 29-річного виконавця, однак позиція його поточного клубу досі залишається невизначеною.

Бажання "Богині" заробити на продажі провідного гравця виглядає зрозумілим, проте, як повідомляє італійський ресурс TuttoAtalanta, ідеться про відчутне збільшення вартості українця.

30-35 млн євро + різноманітні бонуси — такими наразі є запити "оробічі".

Окрім того, повідомляється, що лондонський Вест Гем долучився до перегонів за правом підписати Руслана.

У цьому сезоні на рахунку Маліновського вже є гол та результативна передача в двох матчах (79 хвилин).