Італія

Керманич Аталанти висловився про можливий відхід українського півзахисника до іншого клубу.

Атакуючий півзахисник Аталанти Руслан Маліновський у поточне літнє трансферне вікно привернув увагу кількох клубів з інших країн.

Чутки про зміну клубної прописки українцем стали з'являтися досить різко, і не було зрозуміло, в чому їхня причина, але потім з'явилася інформація про конфлікт між українцем та головним тренером бергамасків Джаном П'єро Гасперіні.

Керманич Аталанти прокоментував можливий відхід Маліновського у літнє трансферне вікно.

"Це правильно, що Аталанта шукає гравця, який може гарантувати більше 6 голів за сезон. Він дуже добре адаптувався, але це правильно, що на ринку шукають гравців з більш відповідними характеристиками для нашої гри", — цитує слова Гасперіні журналіст Енріко Туркато.

Раніше повідомлялося, що Руслан Маліновський відмовився від варіанта із Марселем.