Англія

Не Тоттенгемом єдиним.

Трансферна епопея Руслана Маліновського продовжується.

Якщо раніше з'явилася інформація, що Тоттенгем Серхіо Регілона на українця, то зараз серед претендентів на 29-річного півзахисника називаються Ноттінгем Форест і Ньюкасл. Про це повідомляє видання L'Eco di Bergamo.

Нагадаємо, про інтерес "лісників" до Руслана вже також писалося раніше, а от амбіційні "сороки" у цьому списку з'являються вперше.

Раніше стало відомо, чому Маліновський близький до відходу з Аталанти.