Англія

Голландець терміново шукає собі новий клуб.

Marca повідомляє, що Манчестер Юнайтед зробить пропозицію Барселоні щодо трансферу Мемфіса Депая.

"Червоні дияволи" планують запропонувати каталонцям 10 млн євро за гравця.

На Олд Траффорд співвітчизник голландця Ерік тен Гаг може допомогти йому реанімувати свою кар'єру.

Депай, до речі, свого часу вже виступав у складі МЮ. У 53 матчах він забив сім голів та віддав шість асистів.

Нагадаємо, що нещодавно футболіст домовився про розірвання контракту із "кулес", а Ювентус дуже хотів би підписати Мемфіса.