Іспанія

Футболіста хоче підписати туринський Ювентус.

Нападник Барселони Мемфіс Депай найближчим часом може залишити склад "блаугранас". Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, сторони змогли домовитися про розірвання контракту, але тепер відхід футболіста з каталонського клубу повністю залежить від Ювентуса.

Наразі переговори між Депаєм та Ювентусом тривають і як тільки вони закінчаться, футболіст розірве контракт із "блаугранас".

Минулого сезону Депай провів 37 матчів, у яких забив 13 голів та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Жюль Кунде може залишити Барселону, якщо тій не вдасться зареєструвати його до кінця літа.