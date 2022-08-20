Футболіста хоче підписати туринський Ювентус.
МЕМФІС ДЕПАЙ, GETTY IMAGES
20 серпня 2022, 21:23
Нападник Барселони Мемфіс Депай найближчим часом може залишити склад "блаугранас". Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, сторони змогли домовитися про розірвання контракту, але тепер відхід футболіста з каталонського клубу повністю залежить від Ювентуса.
Наразі переговори між Депаєм та Ювентусом тривають і як тільки вони закінчаться, футболіст розірве контракт із "блаугранас".
Минулого сезону Депай провів 37 матчів, у яких забив 13 голів та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Жюль Кунде може залишити Барселону, якщо тій не вдасться зареєструвати його до кінця літа.