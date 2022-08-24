Англія

Амстердамці готові продати свого футболіста.

Амстердамский Аякс вирішив продати свого лідера атаки Антоні в Манчестер Юнайтед цього літа.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, клуб чекає нової пропозиції від представника АПЛ по бразильцю.

До цього Аякс отримав пропозицію на 80 мільйонів євро, але відхилив її, бо хоче отримати більше.

Антоні дуже хоче продовжити кар'єру в Юнайтед. Він вже узгодив умови особистого контракту, який буде діяти до літа 2027 року.

Аякс, у свою чергу, планує змінити Антоні гравцем лондонського Челсі Хакімом Зієшем, якого "пенсіонери" готові продати.