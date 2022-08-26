Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів після повернення на телевізійні екрани.

У ці вихідні на нас також очікує низка цікавих протистоянь, з якими пропонуємо вам ознайомитись у нашому, тепер вже традиціному, загальному анонсі матчів четвертого туру АПЛ.

СУБОТА, 27 СЕРПНЯ, 14:30. СЕНТ-МЕРІC СТЕДІУМ, САУТГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS

Після жахливого старту нового розіграшу чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед зумів реабілітуватися перед вболівальниками перемогою над Ліверпулем. Це не означає, що фанати "червоних дияволів" забули про ті ж ганебні 0:4 від Брентфорда. Просто саме проти мерсисайдців підопічні Еріка тен Гага показали, що здатні не лише перемагати у матчах, а й демонструвати прийнятну з футбольної точки зору гру. У разі невдачі в наступному матчі та перемога над Ліверпулем забудеться, начебто її й не було.

Суперником Манчестер Юнайтед цих вихідних стане Саутгемптон, який у минулому турі здобув свою першу перемогу в поточному сезоні, обігравши Лестер з рахунком 1:2. Але між цим слід розуміти, що після зустрічі з "лисицями" команда Ральфа Газенхюттля також провела поєдинок проти Кембрідж Юнайтед в памках Кубку англійської ліги. Так, "святі" здобули у ньому впевнену перемогу з рахунком 0:3, але з погляду фізичних кондицій у МЮ буде перевага у майбутньому очному протистоянні.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 1,79, тоді як потенційний успіх Саутгемптона оцінюється показником 4,32. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,18.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Саутгемптон: Базуну — Вокер-Пітерс, Белла-Котчап, Дженепо — Ворд-Праус, Лавіа, Ельюнуссі — Арібо, Че Адамс — А. Армстронг

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Л. Мартінес, Маласіа — Фернандеш, Каземіро, Еріксен — Санчо, Марсьяль, Рашфорд

Не зіграють: Лівраменто — Вільямс, Грінвуд, Лінделеф, Пельїстрі

Під питанням: Перро —

прогноз 1:2

СУБОТА, 27 СЕРПНЯ, 17:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГРЕМ СКОТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS

У минулому турі англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті вперше втратив очки, зігравши у результативну нічию з Ньюкаслом (3:3). Завдяки цьому лондонський Арсенал одноосібно очолив таблицю, хоча робити якісь висновки з турнірної точки зору поки ще зарано. З точки зору гри "містяни" проти "сорок" виглядали досить добре, але з тактичної точки зору тренерський штаб Сіті припустився помилки і надав занадто багато свободи вінгеру Сену-Максимену, що коштувало команді два пропущені м'ячі. Вкотре переконуємось, що навіть одна помилка може коштувати тобі не лише в АПЛ, а й у футболі в цілому, переможного результату.

Крістал Пелес — це також команда, якою керує фахівець з тренерської системи Манчестер Сіті. Патрік Вієйра розпочинав свою тренерську кар'єру в молодіжних командах "містян", а потім — у якості керманича Нью-Йорк Сіті. Прихильність до комбінаційного футболу та високого пресингу від Вієйра ми бачимо сьогодні і в Крістал Пелес. Зрозуміло, що Ман Сіті підходить до матчу з лондонцями як фаворит, але навряд варто очікувати, що Кристал Пелес буде легкою прогулянкою для команди будь-якого рівня.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,18, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 17,84. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 7,85.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунс, Діаш, Канселу — де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва — Марез, Голанд, Фоден

Крістал Пелес: Гуайта — Ворд, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Шлюпп, Дукуре, Езе — Айю, Матета, Заха

Не зіграють: Лапорт, Менді — Батленд, Томкінс, Фергюсон, МакАртур

Під питанням: ... — ...

прогноз 2:1

СУБОТА, 27 СЕРПНЯ, 17:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНИ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS

Однією з головних сенсацій минулого туру АПЛ стала розгромна поразка Челсі від Лідс Юнайтед з рахунком 0:3, яка продемонтувала ті прогалини у підготовці "синіх" до старту нового сезону, про які Томас Тухель. Лондонський клуб не зміг нічого зробити з високим пресингом більш підготовленого у фізичному плані суперника, що стало причиною такого провалу. Тепер перед Челсі стоїть завдання у тому, щоб реабілітуватися за таку гучну поразку. І наступний суперник ідеально підходить для цього.

В це літнє трансферне вікно Лестер довгий час був єдиною командою з топ-5 чемпіонатів Європи, яка не підписувала новачків. На даному етапі воротар Кардіффа Алекс Смітіс є єдиним підписанням "лисиць", що аж ніяк не говорить про високі амбіції команди Брендана Роджерса. Лестеру безперечно бракує дисципліни, а одна нічия, дві поразки та 19-те місце на старті сезону лише підтверджують це. На тлі побачено після початку нової кампанії Прем'єр-ліги у Лестера не багато шансів на успіх у майбутній зустрічі, навіть з урахуванням останньої поразки Челсі від Лідса.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Томаса Тухеля. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,41, тоді як потенційний успіх Лестера оцінюється показником 7,97. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,08.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Менді — Аспілікуета, Тіаго Сілва, Кукурелья — Джеймс, Галлахер, Жоржиньо, Чілвелл — Маунт, Стерлінг — Гаверц

Лестер: Ворд — Кастань, Амарті, Еванс, Джастін — Тілеманс, Ндіді, Дьюсбері-Холл — Перес, Варді, Барнс

Не зіграють: Ковачич, Алонсо, Броя, Канте — Р. Перейра, Бертранд

Під питанням: ... — ...

прогноз 3:1

СУБОТА, 27 СЕРПНЯ, 19:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета у перших трьох матчах випускав один і той же стартовий склад. Справді, навіщо змінювати те, що працює, адже в перших турах нового сезону АПЛ "каноніри" здобули три перемоги, завдяки чому зараз очолюють турнірну таблицю і є єдиною командою чемпіонату, яка поки що не втрачала очок. Минулими суперника Арсеналу були Крістал Пелес, Лестер і Борнмут, а зараз їм протистоятиме один із новачків англійської першості.

Очікується, що Арсенал упевнено забере до свого активу чергові три очки, але, як показали перші матчі Прем'єр-ліги-2022/23, не варто недооцінювати Фулгем. Нехай напередодні лондонці й вилетіли з Кубку англійської ліги від Кроулі з четвертого дивізіону Англії, але в АПЛ "дачники" приємно дивували. Тут вам і нічия з Ліверпулем, перший тайм проти якого Фулгем безперечно забрав у свій актив. І перемога у результативному матчі над симпатичним Брентфордом, який громив МЮ. І нульова нічия з Вулвергемптоном, який у певний момент минулого сезону вважався претендентом на єврокубки. Як би там не було, але одна з варіацій лондонського дербі має стати дуже цікавою для перегляду цієї суботи.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,33, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 9,38. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,78.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Партей, Джака, Едегор — Сака, Жезус, Мартінеллі

Фулгем: Лено — Тете, Адерабійо, Рім, Робінсон — Рід, Пальїнья, А. Перейра — Стентсфілд, Мітровіч, Кордова-Рід

Не зіграють: Нелсон — Вілсон, Кебано, Соломон

Під питанням: ... —

прогноз 2:0

СУБОТА, 27 СЕРПНЯ, 17:00. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ

Для тих, хто віддає перевагу відкритому футболу двох команд, які люблять комбінації та високий пресинг, поєдинок між Брайтоном та Лідс Юнайтед обов'язковий до перегляду у ці вихідні. Обидва колективи вміють дивувати, а ми очікуємо з вами забитих голів та цікавої розв'язки аж до фінального свистка.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брайтон: Санчес — Велтман, Данк, Вебстер — Марч, Грос, Мак Аллістер, Лаллана, Кайседо, Троссар — Велбек

Лідс: Мельє — Крістенсен, Кох, Льоренте, Стрейк — Рока, Адамс, Ааронсон — Джеймс, Родріго, Гаррісон

прогноз 2:2

СУБОТА, 27 СЕРПНЯ, 17:00. БРЕНТФОРД КОМЬЮНІТІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖО БРУКС

Стан справ Евертона знаходиться далеко не на кращому рівні, а після того, як один з лідерів команди Ентоні Гордон заявив про бажання піти, цей стан справ став ще гіршим. Здається, що "іриски" таки боротимуться за виживання, а в наступному матчі проти Брентфорда у них небагато шансів на успіх. Головна проблема Евертона зараз полягає саме у відсутності гравця, здатного завершувати атаки.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брентфорд: Рая — Гікі, Янссон, Мі, Генрі — Дасілва, Нергор, Єнсен — Мбемо, Тоуні, Вісса

Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Голгейт, Коуді, Тарковські, Миколенко — Макніл, Івобі, Онана, Грей — Рондон

прогноз 2:0

СУБОТА, 27 СЕРПНЯ, 17:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ

Ліверпуль вкрай невдало стартував у новому сезоні англійської Прем'єр-ліги, що багато в чому пов'язано із низкою травм у стані команди Юргена Клоппа. Але навіть попри це мерсисайдці зобов'язані перемагати у наступному матчі Борнмут. Якщо не набирати максимальної кількості очок з одним із головних аутсайдерів турніру, тоді з ким це робити?

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Елліотт, Фабіньо, Карвальо — Салах, Фірміно, Л. Діас

Борнмут: Траверс — Лерма, Мефам, Келлі, Сміт, Земура — Кук, Білінг, Таверньє, Крісті — Мур

прогноз 2:0

НЕДІЛЯ, 28 СЕРПНЯ, 16:00. ВІЛЛ ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS

Вест Гем розпочав новий сезон із трьох поразок поспіль, але в майбутньому поєдинку "молотобійці" мають непогані шанси набрати свої перші очки проти непереконливої Астон Вілли, якій точно не допоможе її новий центральний захисник Дієго Карлос.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Астон Вілла: Емі Мартінес — Кеш, Конса, Мінгс, Дінь — Макгінн, Камара, Ремзі, Буендія — Воткінс, Інгс

Вест Гем: Фабіанські — Б. Джонсон, Зума, Керер, Крессвелл — Райс, Соучек, Ланзіні — Боуен, Антоніо, Форнальс

прогноз 1:1

НЕДІЛЯ, 28 СЕРПНЯ, 16:00. МОЛІНЬЮ СТЕДІУМ, ВУЛВЕРГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS

Вулвергемптон має репутацію команди, яка любить і вміє "сушити" матчі. Так, Ньюкасл забив у ті вихідні три голи Манчестер Сіті, але зробив це завдяки феноменальному виконанню штрафного у виконанні Тріпп'єра та двом тактичним помилкам з відсутністю персональної опіки кращого дріблера минулого сезону Сен-Максімена. "Вовки" мають засвоїти цей урок і не повторювати помилок чинного чемпіона країни.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Вулвергемптон: Са — Хонні, Коллінс, Кілман, Аїт-Нурі — Нуньєс, Невеш, Моутіньо — Нету, Гедеш, Поденсе

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Таргетт — Віллок, Гімараес, Жоелінтон — Альмірон, Вуд, Сен-Максімен

прогноз 0:0

НЕДІЛЯ, 28 СЕРПНЯ, 18:30. СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ SETANTA SPORTS

Ноттінгем Форест має непогані перспективи зачепитися за вищий дивізіон Англії, виходячи з того, що ви бачили від "лісників" в ігровому плані за підсумками переможного матчу з Вест Гемом і нічийного поєдинку з Евертоном. Але на даному етапі Ноттінгем не виглядає тим колективом, який може стати проблемою для одного з головних претендентів на зону Ліги чемпіонів, тому прогнозуємо Тоттенгему чергову перемогу на класі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ноттінгем Форест: Гендерсон — Неко Вільямс, Ворралл, Кук, МакКенна, Тоффоло — Мангаля, О'Браєн, Лінгард — Авонії, Бреннан Джонсон

Тоттенгем: Льоріс — Санчес, Даєр, Девіс — Емерсон, Бентанкур, Хейб'єрг, Перішич — Кулушевські, Кейн, Сон