Англія

Бразильський захисник незабаром може стати частиною симпатичного проекту "лісників".

Ноттінгем Форест може орендувати Ренана Лоді з Атлетіко Мадрид — повідомляє у Twitter Фабріціо Романо.

Оренда має коштувати "лісникам" 5 млн євро.

Також можлива опція викупу на випадок вдалих виступів футболіста за 30 млн євро.

Минулого сезону Ренан провів 42 поєдинки за Атлетіко в усіх турнірах та забив 4 м'ячі.

Нагадаємо, що на місце бразильця може бути придбаний Серхіо Регілон.