Англія 27 серпня 2022, 11:24 Ноттінгем Форест хоче орендувати Лоді Бразильський захисник незабаром може стати частиною симпатичного проекту "лісників". Ренан Лоді 27 серпня 2022, 11:24 Ноттінгем Форест може орендувати Ренана Лоді з Атлетіко Мадрид — повідомляє у Twitter Фабріціо Романо. Оренда має коштувати "лісникам" 5 млн євро. Також можлива опція викупу на випадок вдалих виступів футболіста за 30 млн євро. Минулого сезону Ренан провів 42 поєдинки за Атлетіко в усіх турнірах та забив 4 м'ячі. Нагадаємо, що на місце бразильця може бути придбаний Серхіо Регілон. Люди Ренан Лоді Команди Атлетіко Ноттінгем Форест Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте