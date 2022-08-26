Вінгбек Тоттенгема може повернутися до Іспанії.
Серхіо Регілон, getty images
26 серпня 2022, 17:56
Крайній захисник Тоттенгема Серхіо Регілон, на якого не розраховує головний тренер "шпор" Антоніо Конте, цього літа може повернутися до чемпіонату Іспанії.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, мадридський Атлетіко зацікавлений у тому, щоб оформити трансфер 25-річного іспанця.
За інформацією джерела, саме "матрацники" на даному етапі лідирують у боротьбі за підписання Регілона.
Раніше з'являлася інформація про інтерес до іспанського вінгбека з боку римського Лаціо.