Іспанія

Вінгбек Тоттенгема може повернутися до Іспанії.

Крайній захисник Тоттенгема Серхіо Регілон, на якого не розраховує головний тренер "шпор" Антоніо Конте, цього літа може повернутися до чемпіонату Іспанії.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, мадридський Атлетіко зацікавлений у тому, щоб оформити трансфер 25-річного іспанця.

За інформацією джерела, саме "матрацники" на даному етапі лідирують у боротьбі за підписання Регілона.

Раніше з'являлася інформація про інтерес до іспанського вінгбека з боку римського Лаціо.