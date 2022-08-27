Англія

Цю новину розповів Томас Тухель.

Нголо Канте отримав травму та пропустить чотири тижні через травму підколінного сухожилля.

Про це розповів головний тренер Челсі Томас Тухель.

"Його важко замінити, він дуже унікальний. Ми були сповнені надії після передсезонної підготовки, тому що ми створили йому індивідуальну підготовку" — сказав німецький фахівець лондонського клубу.

Нагадаємо, що нещодавно Тухель та Антоніо Конте дізналися покарання за сутичку після матчу Челсі — Тоттенгем.