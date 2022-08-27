Англія

Ерік Тен Гаг вирішив не змінювати склад.

Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії зіграє на виїзді проти Саутгемптона.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Гаг після тріумфального матчу проти Ліверпуля вирішив не міняти склад.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Варан, Мартінес, Маласія – Мактоміней, Еріксен – Санчо, Фернандеш, Еланга – Рашфорд

Запасні: Хітон, Магвайр, Шоу, Ван-Бісака, Каземіро, Фред, Ван де Беек, Гарначо, Роналду

Нагадаємо, що початок матчу між Манчестер Юнайтед та Саутгемптоном заплановано на 14:30. Слідкуйте за ключовими подіями зустрічі на нашому сайті.