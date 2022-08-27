Англія

Підопічні Юргена Клоппа влаштували принизливий розгром своєму опонентові.

У рамках четвертого туру АПЛ Ліверпуль на своєму полі приймав Борнмут.

Підопічним Юргена Клоппа було важливо перемогти, бо старт сезону у них, м'яко кажучи, не найкращий.

"Червоні" двічі зіграли внічию проти не найсильніших команд, а потім поступилися Манчестер Юнайтед, який здавався кризовою командою.

Ну, що тут можна сказати? Ліверпуль здобув першу перемогу цього сезону в англійській Прем'єр-лізі. Та й яку перемогу! Дев'ять! Дев'ять голів у ворота Борнмуту! Неймовірно! Так, колектив Скотта Паркера не найміцніша команда, але пропускатиме дев'ять голів...

Для АПЛ такі матчі велика рідкість. Цілком можливо, якщо вже не завтра, найближчим часом Паркер стане першим кандидатом на звільнення у цьому сезоні.

Ліверпуль - Борнмут 9:0

Голи: Діас, 3, 85, Елліотт, 6, Александер-Арнолд, 28, Фірміно, 31, 62, ван Дейк, 45, Міфем, 46 (автогол), Карвалью, 80.

Ліверпуль: Аліссон, Александер-Арнолд (Кларк, 83), ван Дейк, Гомес, Робертсон (Цімікас, 69), Хендерсон (Байчетич, 70), Фабіньо, Еліотт (Карвалью, 46), Фірміно (Мілнер, 69) Діас.

Борнмут: Треверс, Сміт (Соланке, 46), Сенесі, Міфем (Біван, 82), Земура, Лерма, Крісті (Біллінг, 46), Кук (Пірсон, 77; Маркондес, 82), Таверньє, Мур, Ентоні.

Попередження: Сміт (35).