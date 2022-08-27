Англія

Підопічні Томаса Тухеля більше години грали у меншості.

У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Челсі на своєму полі приймав Лестер.

Підопічним Томаса Тухеля потрібно було реабілітуватися за поразку від Лідса в минулому турі — 0:3.

Що ж, мабуть, можна сказати, це вдалося. На 28-й хвилині гри вилучення отримав Коннор Галлахер — 22-річний півзахисник зірвав потенційний вихід віч-на-віч гравця Лестера, в результаті чого залишив поле.

Здавалося б, Челсі, що знаходиться в неоптимальних кондиціях, "попливе" і Лестер чекає перемога. Але, як кажуть, "не все так однозначно".

Новачок "синіх" Рахім Стерлінг оформив дубль, а "лисиці" зуміли лише відповісти голом Харві Барнса, який прострілив ближній кут Едуарда Менді.

2:1 — Челсі, граючи більше години у меншості, на своєму полі обіграв Лестер.

Челсі - Лестер 2:1

Голи: Стерлінг, 47, 63 – Барнс, 66.

Челсі: Менді, Джеймс, Тіаго Сілва, Чалоба, Кукурелья (Чілвелл, 90), Лофтус-Чік, Маунт (Аспілікуета, 46), Жоржиньо (Ковачич, 75), Галлахер, Хавертц, Стерлінг (Пулішич, 75).

Лестер: Уорд, Кастань, Еванс, Амарті, Джастін, Прат (Перес, 55), Ндіді, Барнс, Тілеманс, Сумаре (Іхеаначо, 55), Дьюзбері-Холл, Варді.

Попередження: Галлахер (22), Дьюзбері-Холл (31), Прат (40), Хавертц (90).

Вилучення: Галлахер (28).