До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Англії.
Астон Вілла — Вест Гем, getty images
28 серпня 2022, 18:56
У рамках четвертого туру АПЛ Вест Гем мінімально обіграв Астон Віллу.
Завдяки єдиному голу Пабло Форнальса "молотобійці" здобули свою першу перемогу цього сезону.
Огляд матчу:
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Астон Вілла — Вест Гем 0:1
Гол: Форнальс, 74
Астон Вілла: Мартінес – Кеш, Чамберс, Конса, Дінь – Дуглас Луїс (Ремзі 66), Камара, Макгінн (Арчер 90+1) – Коутіньо (Буендіа 66) – Воткінс, Інгз (Бейлі 78)
Вест Гем: Фабіанські – Крессвелл, Зума, Керер – Емерсон (Бенрахма 46), Райс, Форнальс, Соучек, Джонсон (Цоуфал 23) – Скамакка (Антоніо 65), Боуен
Попередження: Кеш, Камара