У рамках четвертого туру АПЛ Вест Гем мінімально обіграв Астон Віллу.

Завдяки єдиному голу Пабло Форнальса "молотобійці" здобули свою першу перемогу цього сезону.

Огляд матчу:

*якщо відео не відображається на сайті, потрібно перейти безпосередньо на YouTube

Астон Вілла — Вест Гем 0:1
Гол: Форнальс, 74

Астон Вілла: Мартінес – Кеш, Чамберс, Конса, Дінь – Дуглас Луїс (Ремзі 66), Камара, Макгінн (Арчер 90+1) – Коутіньо (Буендіа 66) – Воткінс, Інгз (Бейлі 78)

Вест Гем: Фабіанські – Крессвелл, Зума, Керер – Емерсон (Бенрахма 46), Райс, Форнальс, Соучек, Джонсон (Цоуфал 23) – Скамакка (Антоніо 65), Боуен

Попередження: Кеш, Камара