До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Англії.
Вулвергемптон — Ньюкасл, getty images
28 серпня 2022, 19:25
У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Вулвергемптон зіграв унічию з Ньюкаслом.
Команди обмінялися забитими м'ячами, авторами яких стали Рубен Невеш та Аллан Сен-Максімен.
Огляд матчу:
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Вулвергемптон — Ньюкасл 1:1
Голи: Невеш, 38 - Сен-Максімен, 90
Вулвергемптон: Са – Семеду, Коллінз, Кілман, Хонні – Невеш, Моутіньо (Дендокер 90+9), Нуньєс – Нету (Поденсе 83), Хіменес, Гедеш (Хван 83)
Ньюкасл: Поуп – Берн (Тарґетт 65), Ботман, Шер, Тріпп'єр – Жоелінтон, Лонгстафф, Віллок (Андерсон 84) – Сен-Максімен (Рітчі 90+9), Вуд (Фрейзер 65), Альмірон (Мерфі 84)
Попередження: Семеду, Нету – Шер