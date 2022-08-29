Англія

Футболіст залишається в Манчестер Сіті.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився щодо майбутнього вінгера Бернарду Сілви.

"Я можу сказати коротко: Бернарду Сілва цього літа точно залишається в Манчестер Сіті. Я кажу про це чітко.

Цей футболіст незамінний для Манчестер Сіті у багатьох аспектах гри. Він — універсал, який здатен закрити чотири чи п'ять позицій на футбольному полі", — сказав Пеп.

Нагадаємо, що протягом останніх декількох місяців Барселона намагалась домовитись з Манчестер Сіті про трансфер Бернарду Сілви. Також був активний ПСЖ у перемовинах.

"Містяни" просили за португальського півзахисника близько 100 мільйонів євро.