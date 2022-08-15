Англія

"Городяни" хочуть отримати солідну суму за португальця.

Манчестер Сіті розглядає продаж Бернарду Сілви в літнє трансферне вікно, але хоче отримати гідну компенсацію.

Як повідомляє Давид Орнштайн, "містяни" просять за португальського півзахисника близько 100 мільйонів євро.

Минулого сезону Сілва забив 13 голів та віддав сім результативних передач у 50 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона нібито домовилася з Манчестер Сіті про перехід Бернарду Сілви за 60 мільйонів євро.