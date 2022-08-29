Сторони ведуть переговори.
Аарон Ван-Біссака, getty images
29 серпня 2022, 17:59
Манчестер Юнайтед та Барселона продовжують роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport.es, сторони ведуть переговори щодо потенційного обміну футболістами.
Стверджується, що з боку "червоних дияволів" йдеться про Аарона Ван-Біссаку, а з боку каталонців — про Сержіньо Деста.
Цього сезону Джанні Дест провів 31 поєдинок на клубному рівні, відзначившись трьома результативними передачами.
У Ван-Біссаки, який переходив у МЮ за 50 мільйонів влітку 2019 року, залишилося два роки контракту з опцією продовження ще на один рік.
Нагадаємо, що Барселоні потрібно продати де Йонга чи Обамеянга, Депая та Деста, щоб підписати Бернарду Сілву.