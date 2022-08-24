Іспанія

Каталонці шукають спроби посилити правий фланг свого захисту.

Барселона планує обміняти Сержіньйо Деста на Тома Меньє — повідомляє портал Football Espana.

Каталонці мають суттєві проблеми на правому фланзі захисту, де в перших офіційних поєдинках сезону змушений грати Рональд Араухо, тож була б не проти забрати собі пз національної збірної Бельгії.

Першим вибором на цю позицію для каталонців є Хуан Фойт з Вільярреалу, але "жовта субмарина" навряд чи продасть аргентинця дешевше 42 млн євро.

Боруссія Дортмунд вимагає за екс-гравця Парі Сен-Жермен не менше 15 млн євро.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилися чутки про конфлікт Меньє із новим головним тренером "джмелів" Едіном Терзічем.